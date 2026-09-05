Jerônimo comanda grande ato em Jaguaquara e consolida giro pelo Vale do Jiquiriçá

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O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) foi recebido com grande mobilização popular no município de Jaguaquara, neste sábado, 5. Carregado por apoiadores ao lado do ex-ministro da Casa Civil e candidato ao Senado, Rui Costa (PT), do senador Jaques Wagner (PT) e da prefeita Edione Oliveira (PP), o gestor encerrou no município uma extensa agenda de compromissos políticos pelo Vale do Jiquiriçá.

O ato contou com a presença de prefeitos, deputados, candidatos da coligação e lideranças políticas locais.

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Em tom festivo, militantes levaram para a caminhada uma panela de pressão gigante, em alusão ao jingle "Pegou Pressão", que se tornou um dos principais símbolos da campanha governista no estado.

A passagem por Jaguaquara marcou o encerramento de um itinerário promovido pelo chamado "Time de Lula" ao longo do dia na região. Antes de aportar no maior município do território de identidade, a comitiva governista realizou carreatas e caminhadas em outras três cidades do circuito regional.

