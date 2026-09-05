ELEIÇÕES 2026
José Dirceu encerra tratamento contra linfoma e mantém candidatura
Aos 80 anos, político é candidato à Câmara dos Deputados pelo PT
Candidato à Câmara dos Deputados, José Dirceu (PT), de 80 anos, anunciou na sexta-feira, 4, o fim do tratamento contra um linfoma, tipo de câncer que afeta os linfócitos.
Segundo o boletim médico divulgado, o candidato foi orientado a “manter-se resguardado pelas próximas quatro semanas” antes de retomar as atividades habituais.
“Vencemos mais essa batalha. Seguimos mais fortes do que nunca”, escreveu José Dirceu nas redes sociais.
Dirceu recebeu o diagnóstico em maio após ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, quando ainda era pré-candidato.
Leia Também:
Retorno às eleições
José Dirceu anunciou em março deste ano que voltaria ao cenário político após receber um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Essa é a primeira vez que Dirceu disputa uma eleição após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar, no fim de 2024, a anulação de suas condenações no âmbito da Operação Lava Jato.