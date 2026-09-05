José Dirceu encerra tratamento contra linfoma e mantém candidatura

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Candidato à Câmara dos Deputados, José Dirceu (PT), de 80 anos, anunciou na sexta-feira, 4, o fim do tratamento contra um linfoma, tipo de câncer que afeta os linfócitos.

Segundo o boletim médico divulgado, o candidato foi orientado a “manter-se resguardado pelas próximas quatro semanas” antes de retomar as atividades habituais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Vencemos mais essa batalha. Seguimos mais fortes do que nunca”, escreveu José Dirceu nas redes sociais.

Dirceu recebeu o diagnóstico em maio após ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, quando ainda era pré-candidato.

Retorno às eleições

José Dirceu anunciou em março deste ano que voltaria ao cenário político após receber um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa é a primeira vez que Dirceu disputa uma eleição após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar, no fim de 2024, a anulação de suas condenações no âmbito da Operação Lava Jato.