Caiado diz que, se eleito presidente, indicará 4 mulheres ao STF

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O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou na sexta-feira, 4, que, se for eleito em outubro, pretende indicar quatro mulheres para as vagas que surgirem no Supremo Tribunal Federal (STF) durante seu mandato.

“Vou indicar quatro mulheres para o Supremo”, afirmou Caiado durante sabatina promovida pela revista Veja.

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Segundo ele, a escolha de ministras busca resgatar a credibilidade da instituição e promover o que chamou de “choque de realidade” na Corte.

Ao longo do próximo mandato presidencial, quatro dos atuais 11 ministros do STF completarão 75 anos, idade da aposentadoria compulsória.

Possíveis indicadas

Caiado não quis antecipar quais seriam as possíveis indicadas.

No entanto, afirmou que pretende avaliar mulheres com trajetória profissional reconhecida e que, durante seu governo em Goiás, procurou fazer escolhas semelhantes para áreas consideradas estratégicas.

Reforma no Judiciário

Além das nomeações de mulheres, Caiado defendeu uma reforma no Judiciário.

Entre as medidas propostas estão aumentar de 35 para 60 anos a idade mínima para integrar o STF, estabelecer uma quarentena de quatro anos para o exercício da advocacia após deixar o tribunal e proibir ministros de disputar cargos eletivos por oito anos.

Caiado ainda voltou a criticar o funcionamento atual do STF e defendeu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes enquanto sua relação com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, é apurada.