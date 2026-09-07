Suspeito de atirar contra filha de PMs em Salvador se entrega

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Um homem se apresentou à polícia, nesta segunda-feira (7), e confessou ser o responsável pelo disparo que matou Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, em Salvador, na madrugada de domingo, 6.

De acordo com informações do g1, a Polícia Militar teria recebido Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos no Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), acompanhado de uma advogada.

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Mais cedo, a Polícia Civil da Bahia já havia identificado um suspeito de envolvimento no latrocínio — roubo seguido de morte da jovem. O crime aconteceu no Imbuí, quando a vítima voltava de uma festa de moto com o namorado.

Crime

Brenda Nicole Alves era filha de uma sargento ativa no Batalhão de Policiamento Tático (Rondesp Atlântico) e de um policial militar reformado, e foi morta com um tiro no rosto, após se recusar a entregar o celular durante um assalto na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador, na madrugada de domingo, 6.

Testemunhas apontam que Brenda trafegava na garupa de uma motocicleta, acompanhada de um homem, quando o casal foi abordado por outro motociclista.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), o suspeito anunciou o roubo e exigiu o aparelho telefônico de Brenda. Diante da negativa da jovem, o criminoso efetuou o disparo e fugiu em direção ao interior do bairro.

Próximos passos

Informações do portal afirmam que equipes do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (Apolo), em atuação conjunta com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, realizaram novas diligências e localizaram, no bairro de Sussuarana Nova, a motocicleta apontada como utilizada na prática criminosa.

O veículo foi apresentado ao DEIC e passou a integrar os elementos relacionados à investigação. Segundo a PM, diligências prosseguem com o objetivo de localizar a arma utilizada no crime e reunir outros elementos necessários ao completo esclarecimento da ocorrência.

Outros possíveis envolvidos no alvo

O trabalho conta com a participação dos departamentos de inteligência e operacionais da Polícia Civil, além do apoio de outras unidades da instituição.

Segundo a Polícia Civil, as equipes seguem em campo para reunir informações que possam contribuir para o esclarecimento do caso e a identificação de outros possíveis envolvidos.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia para apurar atualizações sobre o caso e aguarda retorno para a atualização da matéria.