Caçada termina com dois suspeitos de homicídios presos em Salvador

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Dois homens investigados por homicídios foram presos nesta terça-feira, 8, em diferentes pontos de Salvador, durante uma operação da Polícia Civil. Um deles é suspeito de envolvimento em um duplo homicídio registrado em São Cristóvão, enquanto o outro é investigado por um assassinato e uma tentativa de homicídio ocorridos em Boca da Mata.

As prisões fazem parte da Operação Malhas da Lei, que tem como objetivo localizar suspeitos com ordens judiciais em aberto.

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Suspeito é investigado por duplo homicídio

Um dos presos, de 43 anos, foi encontrado na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela. Segundo as investigações, ele é suspeito de matar duas pessoas a tiros no dia 8 de dezembro de 2024, no bairro de São Cristóvão.

Na ocasião, uma das vítimas morreu ainda no local. A segunda chegou a ser socorrida após ser baleada, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo preso

A outra prisão ocorreu na região da Ceasa. O suspeito, de 26 anos, é apontado pela polícia como integrante de um grupo criminoso e investigado por um homicídio e uma tentativa de homicídio.

Os crimes aconteceram em 21 de fevereiro de 2023, no bairro de Boca da Mata. A Polícia Civil não detalhou as circunstâncias nem a possível motivação dos ataques.

Após as prisões, os dois suspeitos foram encaminhados para uma unidade policial, onde tiveram os mandados formalmente cumpridos e passaram pelos procedimentos previstos. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Um aparelho celular também foi apreendido durante as ações. As prisões foram realizadas por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).