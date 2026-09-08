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OPERAÇÃO MALHAS DA LEI

Caçada termina com dois suspeitos de homicídios presos em Salvador

Operação tem como objetivo localizar suspeitos com ordens judiciais em aberto

Leilane Teixeira
Por
Não há informações sobre o estado de saúde do homem
Não há informações sobre o estado de saúde do homem - Foto: Reprodução Polícia Civil

Dois homens investigados por homicídios foram presos nesta terça-feira, 8, em diferentes pontos de Salvador, durante uma operação da Polícia Civil. Um deles é suspeito de envolvimento em um duplo homicídio registrado em São Cristóvão, enquanto o outro é investigado por um assassinato e uma tentativa de homicídio ocorridos em Boca da Mata.

As prisões fazem parte da Operação Malhas da Lei, que tem como objetivo localizar suspeitos com ordens judiciais em aberto.

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Suspeito é investigado por duplo homicídio

Um dos presos, de 43 anos, foi encontrado na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela. Segundo as investigações, ele é suspeito de matar duas pessoas a tiros no dia 8 de dezembro de 2024, no bairro de São Cristóvão.

Na ocasião, uma das vítimas morreu ainda no local. A segunda chegou a ser socorrida após ser baleada, mas não resistiu aos ferimentos.

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Segundo preso

A outra prisão ocorreu na região da Ceasa. O suspeito, de 26 anos, é apontado pela polícia como integrante de um grupo criminoso e investigado por um homicídio e uma tentativa de homicídio.

Os crimes aconteceram em 21 de fevereiro de 2023, no bairro de Boca da Mata. A Polícia Civil não detalhou as circunstâncias nem a possível motivação dos ataques.

Após as prisões, os dois suspeitos foram encaminhados para uma unidade policial, onde tiveram os mandados formalmente cumpridos e passaram pelos procedimentos previstos. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Um aparelho celular também foi apreendido durante as ações. As prisões foram realizadas por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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Tags

HOMICÍDIO Operação Malhas da Lei Polícia Civil Salvador

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