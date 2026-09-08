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Oito anos depois, suspeito de encomendar morte da companheira é preso na Bahia

Executor foi condenado a 15 anos e investigação chegou a suposto mandante de feminicídio

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Oito anos depois, suspeito de encomendar morte da companheira é preso na Bahia
Foto: Reprodução redes sociais

Um homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira, 8, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de encomendar a morte da própria companheira. O crime aconteceu há quase oito anos e, segundo as investigações, teria sido motivado por uma disputa envolvendo patrimônio.

A vítima, identificada como Dolores Bispo das Chagas Nunes, tinha 42 anos quando foi assassinada, em 12 de dezembro de 2018. O investigado era marido dela na época do crime.

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A prisão aconteceu no bairro Boa Vista, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Suspeito de executar crime já foi condenado

O homem apontado como responsável por executar o assassinato já foi levado a julgamento. No dia 19 de agosto deste ano, ele foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado.

Após uma requisição do Ministério Público, a Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista aprofundou as apurações sobre o caso.

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De acordo com a Polícia Civil, novos elementos reunidos durante a investigação indicaram que o autor do homicídio teria agido a mando do então marido de Dolores.

Com o avanço das investigações, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito de ser o mandante.

Após ser localizado nesta terça, o homem foi encaminhado para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, vinculada à 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

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Tags

Dolores Bispo feminicídio prisão vitória da conquista

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