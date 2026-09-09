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LATROCÍNIO

Caso Brenda Nicole: dívida com agiotas teria motivado assalto

Jovem foi morta com um tiro no rosto em Salvador

Redação
Por Redação
Jovem foi morta com um tiro no rosto em Salvador
Jovem foi morta com um tiro no rosto em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preso em flagrante após confessar ter matado com um tiro no rosto Brenda Nicole Alves Brandão, de 21, durante um assalto em Salvador, Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, possuía uma dívida de R$ 2 mil com agiotas.

A dívida teria motivado o suspeito a sair de casa no domingo, 6, para cometer assaltos. Segundo o MASSA!, ele estava preocupado com a possibilidade de a dívida aumentar caso ultrapassasse o prazo para o pagamento.

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Quando avistou Brenda na garupa de um motociclista, Ricardo estava a bordo de uma motocicleta e trafegava pela Avenida Jorge Amado. O assalto foi anunciado nas proximidades do Fantasy Motel.

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Defesa disse que tiro foi acidental

A defesa disse que o disparo foi acidental e ocorreu após a vítima reagir ao assalto. A arma utilizada pelo suspeito foi descartada durante a fuga, em um córrego próximo a um shopping center, na Avenida Paralela.

Após o ocorrido, o suspeito se apresentou à polícia e confessou o crime. Ricardo Neri Melo Junior passará por audiência de custódia nesta quarta-feira, 9.

O advogado José Antônio disse, em entrevista à Record Bahia, que “ela foi para cima de Ricardo e, pelo fato de ele ser alto, ele pensou que ela iria tentar tomar a arma”.

“Aí ele colocou uma mão, foi para a outra e acabou disparando a arma de fogo. Ele não tinha intenção de tirar a vida da vítima”, disse.

Família em luto

Brenda estava na companhia de amigas em um bar no Rio Vermelho antes do latrocínio. Ela retornava para casa, na região da Cidade Baixa, em uma moto quando foi abordada pelo suspeito.

Brenda era filha de policiais militares e cursava o oitavo semestre de Direito. Além disso, ela tinha uma loja online de moda praia.

A mãe dela, Tatiane Guerreira, lamentou a morte da filha única em desabafo durante entrevista à TV Aratu.

“Eu perdi minha filha, gente. Eu não aguento mais chorar. Estou à base de remédios. Eu não sei como vão ser os meus dias. Vocês, vagabundos, se querem roubar, não tirem a vida de ninguém por causa de celular”, disse.

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crime Salvador

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