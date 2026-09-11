Mulher investigada por sequestro de adolescente de 16 anos é presa na Bahia

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Uma mulher de 29 anos foi presa nesta sexta-feira, 11, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, por suspeita de envolvimento no sequestro de uma adolescente de 16 anos. A jovem foi levada por homens encapuzados no Espírito Santo e encontrada dois dias depois em território baiano.

A prisão aconteceu no bairro Kaikan Sul, onde equipes cumpriram um mandado de prisão temporária contra a investigada. Um celular que estava com ela também foi apreendido e deverá auxiliar na continuidade das investigações.

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O crime

O crime aconteceu em 16 de março, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Conforme apurado pela polícia, a adolescente estava em frente de casa quando dois homens encapuzados chegaram em um veículo, abordaram a jovem e a levaram.

As buscas pela vítima terminaram dois dias depois e a adolescente foi localizada no distrito de Posto da Mata, pertencente ao município de Nova Viçosa, já no extremo sul da Bahia.

A mulher é investigada pelo crime de extorsão mediante sequestro. Após a prisão, ela foi encaminhada para uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

A operação contou com equipes da Polícia Civil da Bahia e teve apoio da Polícia Penal do Espírito Santo. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do sequestro e a participação dos envolvidos.