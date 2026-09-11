Vereadores são presos durante operação contra desvio de bens públicos na Bahia

Um vereador de 54 anos foi preso preventivamente e outro parlamentar, de 41, acabou autuado em flagrante durante a Operação Peculatus, deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 11, em Manoel Vitorino, no sudoeste da Bahia. A ação também resultou na prisão de um comerciante de 29 anos. O grupo é alvo de uma investigação sobre o desvio e a comercialização de caixas d’água doadas pelo Governo Federal a uma entidade de classe do município.

As medidas cumpridas nesta sexta-feira incluíram dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão domiciliar. O segundo vereador foi autuado por posse ilegal de arma de fogo após uma arma pertencente a ele ser encontrada durante uma das buscas.

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A investigação começou em 17 de janeiro, quando a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima. A partir das diligências, 41 caixas d’água foram recuperadas em Poções. Os equipamentos haviam sido doados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e foram avaliados em aproximadamente R$ 120 mil.

Caixas foram encontradas em Poções

A localização dos equipamentos levou à prisão em flagrante de dois homens, de 29 e 32 anos, por receptação qualificada. Em depoimento, conforme a Polícia Civil, eles afirmaram ter comprado cinco caixas d’água de um vereador de Manoel Vitorino.

Segundo o delegado Marcus Vinícius, titular da Delegacia Territorial (DT/Poções) e responsável pela Operação Peculatus, os homens também relataram que o parlamentar teria pedido que os nomes e identificações presentes nas caixas fossem apagados. Parte dos equipamentos já apresentava sinais de adulteração.

“Em interrogatório, eles informaram que haviam adquirido cinco caixas d’água de um vereador do município. Segundo os relatos, a negociação ocorreu dias antes da apreensão. O parlamentar também teria solicitado que os nomes e as identificações existentes nas caixas fossem apagados. Parte dos equipamentos já apresentava sinais de adulteração. Ainda conforme os depoimentos, as demais caixas d’água seriam distribuídas a moradores do distrito de Salgado, em Manoel Vitorino, indicados pelo vereador”, afirmou o delegado Marcus Vinícius, titular da Delegacia Territorial (DT/Poções) e responsável pela Operação Peculatus.

Com o avanço das apurações e a análise dos elementos reunidos no inquérito, a Polícia Civil solicitou as medidas cautelares à Justiça. Os pedidos foram deferidos e cumpridos nesta sexta.

Arma estava em residência alvo de busca

Durante uma das buscas, realizada na residência de uma mulher de 27 anos, também investigada no caso, os policiais localizaram uma arma de fogo pertencente ao vereador de 41 anos.

O parlamentar foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Operação

A ação foi realizada por equipes das Delegacias Territoriais de Poções e Manoel Vitorino, da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista e dos Grupos de Apoio Tático às Investigações (GATTIs) da 9ª e da 10ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (COORPINs/Jequié e Vitória da Conquista).