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Fraude em documentos médicos para crianças com TEA é alvo de investigação na Bahia

Documentos eram usados em solicitações de tratamentos de alta intensidade para crianças com TEA

Luan Julião
Por
Equipamentos eletrônicos serão periciados para extração de dados que podem auxiliar nas apurações
Equipamentos eletrônicos serão periciados para extração de dados que podem auxiliar nas apurações - Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu, na quinta-feira, 10, mandados de busca na casa de um homem suspeito de falsificar documentos médicos utilizados em solicitações de tratamentos de alta intensidade para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A ação também ocorreu na clínica de terapias especiais onde o investigado trabalha. Durante as buscas, os agentes apreenderam um notebook e um celular, que serão submetidos à perícia e terão os dados extraídos para auxiliar na apuração. Ninguém foi preso e o nome do suspeito não foi divulgado.

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O caso chegou às autoridades após um médico da cidade denunciar que seus dados profissionais estavam sendo usados sem autorização. Conforme a Polícia Civil, além de reproduzir a assinatura do profissional em laudos e solicitações, o suspeito teria produzido um carimbo com as informações do médico.

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Fraudes identificadas em guias

As suspeitas também foram levantadas por uma operadora de plano de saúde no início de 2026. A empresa encontrou inconsistências em documentos enviados para faturamento, entre elas cobranças de valores expressivos e solicitações de tratamentos que, segundo a investigação, não tinham respaldo médico convencional.

A análise técnica dos arquivos digitais encaminhados à operadora apontou ainda que os documentos podiam ser editados. Os exames encontraram indícios de alterações nas datas registradas nos arquivos.

Com a apreensão dos equipamentos eletrônicos, a Polícia Civil deverá realizar a extração dos dados armazenados no notebook e no celular. O material será periciado no decorrer das apurações.

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Tags

Falsificação de documentos fraude médica investigação criminal Polícia Civil terapias especiais Transtorno do Espectro Autista

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