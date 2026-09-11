Carro com 200kg de maconha bate em muro após fuga de 26 km em Salvador

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Um carro carregado com cerca de 200 quilos de substância análoga à maconha, bateu em um muro nas proximidades da Praça Barros Reis, no bairro Pau Miúdo, em Salvador, após uma perseguição policial por aproximadamente 26 quilômetros, na noite desta quinta-feira, 10.

A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve início na BR-324, durante uma ronda no km 599 da BR-324, trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana (RMS) e terminou na região da Avenida Barros Reis. Na ocasião, a equipe deu ordem de parada ao veículo e o condutor desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade.

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Diante da situação, foi iniciada a perseguição que seguiu pela rodovia até o acesso à Avenida Barros Reis, onde o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro.

Após a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo a substância.

Motorista ficou ferido

O condutor sofreu lesões em decorrência da colisão, foi socorrido e encaminhado, sob custódia policial, para atendimento médico no Hospital Geral do Estado (HGE).

O veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis.