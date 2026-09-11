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Líder do BDM que ostentava armas nas redes sociais é preso na Bahia

Além da liderança, um comparsa também foi detido nesta sexta-feira, 11

Gustavo Zambianco
Por
Líder do BDM preso
Líder do BDM preso - Foto: Divulgação

Um líder da facção criminosa do Bonde do Maluco (BDM) e um comparsa foram presos na manhã desta sexta-feira, 11, no município de Wenceslau Guimarães, no interior da Bahia, durante uma ação integrada da das Polícias Civil e Militar.

Conforme apurações feitas pelo portal A TARDE, o líder da facção foi identificado como Uanderson Silva de Andrade, de 24 anos.

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Líder do BDM preso
Líder do BDM preso

Ainda de acordo com a apuração do portal, ele possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de associação para o tráfico.

Além disso, o suspeito recorrentemente exibia e ostentava armas de fogo em suas redes sociais.

Criminoso exibe armas
Criminoso exibe armas - Foto: Reprodução

Sobre a ação

A prisão aconteceu durante uma ação integrada, seguindo a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e as Polícias Militar e Civil.

O líder da facção e o comparsa atuavam na cidade de Gandu, onde determinaram ataques a grupos rivais e costumavam ameaçar moradores.

Porém, eles estavam escondidos em Wenceslau Guimarães quando foram surpreendidos.

Durante a ação, os faccionados reagiram e abriram fogo contra as forças policiais; houve confronto e a dupla acabou ferida. Eles foram socorridos e levados sob custódia.

Com os suspeitos foram apreendidos:

  • uma pistola;
  • um revólver;
  • carregadores;
  • munições;
  • porções de drogas;
  • balanças;
  • uma faca;
  • outros itens.
Itens apreendidos
Itens apreendidos - Foto: Divulgação

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bdm facção Polícia

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