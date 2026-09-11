POLÍCIA
Líder do BDM que ostentava armas nas redes sociais é preso na Bahia
Além da liderança, um comparsa também foi detido nesta sexta-feira, 11
Um líder da facção criminosa do Bonde do Maluco (BDM) e um comparsa foram presos na manhã desta sexta-feira, 11, no município de Wenceslau Guimarães, no interior da Bahia, durante uma ação integrada da das Polícias Civil e Militar.
Conforme apurações feitas pelo portal A TARDE, o líder da facção foi identificado como Uanderson Silva de Andrade, de 24 anos.
Ainda de acordo com a apuração do portal, ele possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de associação para o tráfico.
Além disso, o suspeito recorrentemente exibia e ostentava armas de fogo em suas redes sociais.
Sobre a ação
A prisão aconteceu durante uma ação integrada, seguindo a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e as Polícias Militar e Civil.
O líder da facção e o comparsa atuavam na cidade de Gandu, onde determinaram ataques a grupos rivais e costumavam ameaçar moradores.
Porém, eles estavam escondidos em Wenceslau Guimarães quando foram surpreendidos.
Durante a ação, os faccionados reagiram e abriram fogo contra as forças policiais; houve confronto e a dupla acabou ferida. Eles foram socorridos e levados sob custódia.
Com os suspeitos foram apreendidos:
- uma pistola;
- um revólver;
- carregadores;
- munições;
- porções de drogas;
- balanças;
- uma faca;
- outros itens.