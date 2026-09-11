Saiba quem é líder do CV no Nordeste de Amaralina preso na Centenário

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O líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) com forte atuação na Chapada do Rio Vermelho, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi preso nesta quinta-feira, 10, duante uma abordagem na Avenida Centenário, no bairro da Federação, após fugir de uma operação na região que que comandava.

Informações obtidas pelo portal A TARDE confirmam que suspeito é Fabio Lucas de Souza Santos, que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A ordem foi expedida pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em condenação 11 anos e dois meses de reclusão.

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Fabio fugiu da Operação Dominus Areae

Após conseguir fugir da Operação Dominus Areae, que havia sido deflafrada no Nordeste de Amaralina, o chefe de facção foi preso na tarde de quinta, 10, após ser interceptado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e pelas Polícias Civil (DENARC) e Federal, na Avenida Centenário, na Federação.

A Dominus Areae segue por tempo indeterminado no Complexo do Nordeste de Amaralina. Informações sobre faccionados podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).