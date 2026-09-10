Homem apontado como liderança do tráfico é preso em Feira de Santana

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Durante diligências, , na manhã desta quinta-feira, 10, policiais civis prenderam em flagrante um homem, de 41 anos, no Conjunto Renascer, em Feira de Santana, cerca de 115 Km de Salvador.

O suspeito foi localizado em uma residência, após uma denúncia anônima indicar que no local existia a prática de tráfico de drogas.

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O homem, que não teve o nome revelado, ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Segundo informações da Polícia Civil, ele é uma das lideranças do tráfico de drogas da localidade.

No imóvel, foram apreendidos , porções de cocaína, uma balança de precisão, embalagens utilizadas para o armazenamento das drogas, um aparelho celular e uma motocicleta com sinais de adulteração.

O suspeito foi levado a uma unidade policial, onde segue custodiado à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para perícia.

Participaram da ação, investigadores da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão) e do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/ Feira de Santana).