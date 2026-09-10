Presídio de Barreiras tem princípio de motim envolvendo internos transferidos

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Internos transferidos do Conjunto Penal de Eunápolis (CPE) para o Conjunto Penal de Barreiras (CPB) iniciaram um princípio de motim na quarta-feira, 9, no oeste da Bahia. A ocorrência mobilizou policiais penais e equipes da Polícia Militar.

De acordo com o relato de uma fonte do A TARDE, o tumulto ocorreu na Ala C e envolveu internos que haviam sido transferidos do Conjunto Penal de Eunápolis. Aproximadamente 187 custodiados participaram da manifestação. Durante o episódio, eles gritaram palavras de ordem, fizeram referência ao nome de uma facção criminosa e provocaram danos em estruturas da unidade.

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A atuação conjunta das forças de segurança permitiu controlar o princípio de motim. Não houve registro de feridos durante a ocorrência.

Durante a ação, os internos foram retirados das celas e encaminhados para o pátio. As equipes fizeram revistas no local e verificaram as condições da estrutura da unidade. Algumas celas apresentaram danos e precisaram ser isoladas para manutenção.

Internos identificados

A Seap informou que nenhuma arma foi localizada na Ala C. Uma das portas das celas foi danificada, e os internos apontados como responsáveis pelo dano foram identificados. Eles devem responder por dano ao patrimônio público.

Três internos apontados como lideranças de uma facção criminosa na Ala C também foram identificados e isolados, eles foram colocados em outra cela como medida preventiva para impedir novos atos de indisciplina.

Após o controle da situação, os custodiados foram reconduzidos às celas e realocados para outros espaços. O Conjunto Penal de Barreiras voltou à normalidade.

Atualmente, a unidade prisional abriga 859 custodiados.