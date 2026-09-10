Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Presídio de Barreiras tem princípio de motim envolvendo internos transferidos

oliciais penais acionaram protocolos de segurança após identificarem ameaça à ordem na unidade

Luan Julião
Por
Ocorrência aconteceu na Ala C do Conjunto Penal de Barreiras nesta quarta-feira, 9
Ocorrência aconteceu na Ala C do Conjunto Penal de Barreiras nesta quarta-feira, 9 - Foto: Secom / BA

Internos transferidos do Conjunto Penal de Eunápolis (CPE) para o Conjunto Penal de Barreiras (CPB) iniciaram um princípio de motim na quarta-feira, 9, no oeste da Bahia. A ocorrência mobilizou policiais penais e equipes da Polícia Militar.

De acordo com o relato de uma fonte do A TARDE, o tumulto ocorreu na Ala C e envolveu internos que haviam sido transferidos do Conjunto Penal de Eunápolis. Aproximadamente 187 custodiados participaram da manifestação. Durante o episódio, eles gritaram palavras de ordem, fizeram referência ao nome de uma facção criminosa e provocaram danos em estruturas da unidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A atuação conjunta das forças de segurança permitiu controlar o princípio de motim. Não houve registro de feridos durante a ocorrência.

Durante a ação, os internos foram retirados das celas e encaminhados para o pátio. As equipes fizeram revistas no local e verificaram as condições da estrutura da unidade. Algumas celas apresentaram danos e precisaram ser isoladas para manutenção.

Leia Também:

POLÍCIA

VÍDEO: tiroteio entre PM e criminosos em área nobre de Salvador assusta moradores
VÍDEO: tiroteio entre PM e criminosos em área nobre de Salvador assusta moradores imagem

MOTOCIATA PELA PAZ

Motociclistas fazem mobilização em Salvador após mortes de torcedores do Bahia
Motociclistas fazem mobilização em Salvador após mortes de torcedores do Bahia imagem

POLÍCIA

Homem é preso após deixar tio com ferimento que levou 240 pontos na Bahia
Homem é preso após deixar tio com ferimento que levou 240 pontos na Bahia imagem

Internos identificados

A Seap informou que nenhuma arma foi localizada na Ala C. Uma das portas das celas foi danificada, e os internos apontados como responsáveis pelo dano foram identificados. Eles devem responder por dano ao patrimônio público.

Três internos apontados como lideranças de uma facção criminosa na Ala C também foram identificados e isolados, eles foram colocados em outra cela como medida preventiva para impedir novos atos de indisciplina.

Após o controle da situação, os custodiados foram reconduzidos às celas e realocados para outros espaços. O Conjunto Penal de Barreiras voltou à normalidade.

Atualmente, a unidade prisional abriga 859 custodiados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Conjunto Penal de Barreiras Conjunto penal de Eunápolis Facções criminosas

Relacionadas

Mais lidas