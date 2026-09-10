Motociclistas fazem mobilização em Salvador após mortes de torcedores do Bahia

Após a morte de dois torcedores do Bahia em episódios de violência registrados durante o clássico Ba-Vi, no dia 23 de agosto, motociclistas de Salvador vão realizar uma mobilização pela paz nesta quinta-feira, 27. A chamada “Motociata pela Paz” terá concentração no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, às 20h, e seguirá, a partir das 20h30, em direção ao Farol da Barra, onde será realizado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

A mobilização foi organizada como uma manifestação contra a violência relacionada ao futebol e busca reforçar a mensagem de que a rivalidade entre torcidas não deve ultrapassar os limites do esporte. Os casos que resultaram nas mortes de José Alexandre Souza Borges e Lucas dos Reis Bonfim, torcedores são investigados pelas autoridades.

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O ponto escolhido para a concentração também tem relação com a tradição da comunidade motociclista da capital baiana. O Largo da Mariquita é conhecido como um dos locais de encontro de motociclistas de Salvador, que costumam se reunir no espaço às quintas-feiras.

A proposta dos organizadores é aproveitar esse encontro tradicional para promover um ato coletivo pela paz. Durante o trajeto entre o Rio Vermelho e a Barra, os participantes devem vestir as camisas de seus times, como forma de defender a convivência entre torcedores de diferentes clubes.

Segundo a organização, a iniciativa pretende mostrar que a paixão pelo futebol pode existir sem que a rivalidade resulte em agressões ou mortes.

“A motocicleta sempre foi um instrumento de união, amizade e liberdade. Nesta quinta-feira, queremos usar essa força para levar uma mensagem ainda maior: a de que nenhuma rivalidade, nenhuma camisa e nenhuma paixão esportiva pode justificar a violência. Vamos nos reunir para lembrar as vítimas e dizer que queremos paz dentro e fora dos estádios”, afirmou Dr. Jack, presidente do Estradeiros Moto Clube e diretor jurídico da AMO-BA (Associação dos Motociclistas do Estado da Bahia).

Ao chegar ao Farol da Barra, o grupo fará um minuto de silêncio em memória das vítimas da violência registrada no dia do clássico. Depois da homenagem, os motociclistas retornarão para o Rio Vermelho, com chegada prevista para aproximadamente 21h30.

Relembre as mortes

Dois torcedores morreram horas antes do clássico Ba-Vi em Salvador e seis pessoas foram presas durante uma confusão entre integrantes de torcidas organizadas no último BAVI, no dia 23 de setembro. Uma das vítimas é o segurança José Alexandre Souza Borges, que era membro da torcida Bamor, do Bahia, e foi morto a facadas no meio da confusão.

Foto: Reprodução redes sociais

A outra morte registrada foi de Lucas dos Reis Bonfim, de 19 anos, morto a tiros no bairro do Castelo Branco. A Polícia Civil confirmou o óbito da vítima na segunda-feira, mas aponta que ainda não há elementos que liguem a morte do jovem a confusão entre as torcidas organizadas.

Após o caso, a Polícia Militar da Bahia determinou a suspensão, por seis meses, das torcidas organizadas Bamor, do Bahia, e Os Imbatíveis, do Vitória, no estádio.