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MOTOCIATA PELA PAZ

Motociclistas fazem mobilização em Salvador após mortes de torcedores do Bahia

Mobilização terá concentração no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

Leilane Teixeira
Por
Bamor, principal torcida organizada do Bahia
Bamor, principal torcida organizada do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Após a morte de dois torcedores do Bahia em episódios de violência registrados durante o clássico Ba-Vi, no dia 23 de agosto, motociclistas de Salvador vão realizar uma mobilização pela paz nesta quinta-feira, 27. A chamada “Motociata pela Paz” terá concentração no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, às 20h, e seguirá, a partir das 20h30, em direção ao Farol da Barra, onde será realizado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

A mobilização foi organizada como uma manifestação contra a violência relacionada ao futebol e busca reforçar a mensagem de que a rivalidade entre torcidas não deve ultrapassar os limites do esporte. Os casos que resultaram nas mortes de José Alexandre Souza Borges e Lucas dos Reis Bonfim, torcedores são investigados pelas autoridades.

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O ponto escolhido para a concentração também tem relação com a tradição da comunidade motociclista da capital baiana. O Largo da Mariquita é conhecido como um dos locais de encontro de motociclistas de Salvador, que costumam se reunir no espaço às quintas-feiras.

A proposta dos organizadores é aproveitar esse encontro tradicional para promover um ato coletivo pela paz. Durante o trajeto entre o Rio Vermelho e a Barra, os participantes devem vestir as camisas de seus times, como forma de defender a convivência entre torcedores de diferentes clubes.

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Segundo a organização, a iniciativa pretende mostrar que a paixão pelo futebol pode existir sem que a rivalidade resulte em agressões ou mortes.

“A motocicleta sempre foi um instrumento de união, amizade e liberdade. Nesta quinta-feira, queremos usar essa força para levar uma mensagem ainda maior: a de que nenhuma rivalidade, nenhuma camisa e nenhuma paixão esportiva pode justificar a violência. Vamos nos reunir para lembrar as vítimas e dizer que queremos paz dentro e fora dos estádios”, afirmou Dr. Jack, presidente do Estradeiros Moto Clube e diretor jurídico da AMO-BA (Associação dos Motociclistas do Estado da Bahia).

Ao chegar ao Farol da Barra, o grupo fará um minuto de silêncio em memória das vítimas da violência registrada no dia do clássico. Depois da homenagem, os motociclistas retornarão para o Rio Vermelho, com chegada prevista para aproximadamente 21h30.

Relembre as mortes

Dois torcedores morreram horas antes do clássico Ba-Vi em Salvador e seis pessoas foram presas durante uma confusão entre integrantes de torcidas organizadas no último BAVI, no dia 23 de setembro. Uma das vítimas é o segurança José Alexandre Souza Borges, que era membro da torcida Bamor, do Bahia, e foi morto a facadas no meio da confusão.

Imagem ilustrativa da imagem Motociclistas fazem mobilização em Salvador após mortes de torcedores do Bahia
Foto: Reprodução redes sociais

A outra morte registrada foi de Lucas dos Reis Bonfim, de 19 anos, morto a tiros no bairro do Castelo Branco. A Polícia Civil confirmou o óbito da vítima na segunda-feira, mas aponta que ainda não há elementos que liguem a morte do jovem a confusão entre as torcidas organizadas.

Após o caso, a Polícia Militar da Bahia determinou a suspensão, por seis meses, das torcidas organizadas Bamor, do Bahia, e Os Imbatíveis, do Vitória, no estádio. 

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Bahia ba-vi Motociata pela Paz Salvador

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