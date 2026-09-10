Funcionário causa prejuízo de R$ 7 milhões em Caixa Econômica na Bahia

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Um funcionário está sendo investigado por causar prejuízo de R$ 7,6 milhões em fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal na Bahia. A Operação Tântalo, deflagrada pela Polícia Federal, cumpriu o mandado de busca e apreensão e um de prisão preventiva nesta quinta-feira, 10, cidade baiana de Nova Viçosa, no Extremo Sul do estado.

O suspeito é investigado de utilizar a própria posição funcional para realização de operações bancárias fraudulentas. A investigação apura a possível prática de crimes contra a Administração Pública e contra a fé pública, envolvendo:

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Abertura irregular de contas bancárias;

inserção de dados falsos em sistemas informatizados;

contratação fraudulenta de operações de crédito;

transferência indevida de recursos para proveito próprio.

Apuração busca identificar novos suspeitos

Durante a operação, foram arrecadados dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais, os quais serão submetidos à análise pericial e investigativa para aprofundar a apuração dos fatos e para identificar eventuais coautores, partícipes ou beneficiários das condutas investigadas.

A investigação prossegue para a completa elucidação dos fatos, incluindo a apuração da destinação dos valores supostamente desviados, a identificação de outros delitos eventualmente relacionados e a adoção das medidas necessárias para a recuperação de ativos e para o ressarcimento dos prejuízos causados.