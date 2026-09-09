FEMINICÍDIO
Mulher é morta a tiros na Bahia; ex-marido é suspeito
Homem fugiu em seguida e polícia apura se corpo encontrado horas depois é dele
Uma mulher identificada como Mônica Ferreira Mendes foi morta a tiros, na manhã desta quarta-feira, 9, no povoado de Campo Formoso, em Presidente Dutra, no interior da Bahia.
Segundo informações preliminares, ela foi assassinada pelo ex-marido, de quem já estava separada cerca de quatro meses.
Testemunhas relataram que o homem, que não teve o nome revelado, teria chegado ao local, se aproximado de Mônica e atirado. Ela não teve chance de defesa e antes de receber atendimento médico. Ele fugiu logo em seguida.
Horas depois, informações sobre um corpo encontrado em Itaguaçu da Bahia passaram a circular entre moradores da região.
Informações davam conta de que o homem havia morrido. Rastros de sangue foram encontrados no local. No entanto, até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a identidade da pessoa encontrada, nem sobre qualquer ligação dela com o assassinato.
Leia Também:
CASO EMERSON PINHEIRO
Acusado de atropelar corredor nega embriaguez em audiência: "Só tomei suco"
BAHIA
Pacientes viram mão de obra e são resgatados de trabalho análogo à escravidão em centro terapêutico
ASSISTA O MOMENTO DA ALTA
PM baleado no Nordeste de Amaralina recebe alta após mais de um mês internado
O caso é apurado inicialmente pela Polícia Civil como feminicídio. O órgão também tenta esclarecer a motivação e confirmar se o corpo localizado é do suspeito.