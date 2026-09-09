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FEMINICÍDIO

Mulher é morta a tiros na Bahia; ex-marido é suspeito

Homem fugiu em seguida e polícia apura se corpo encontrado horas depois é dele

Andrêzza Moura
Por
Mônica não teve chance de defesa
Mônica não teve chance de defesa - Foto: Reprodução

Uma mulher identificada como Mônica Ferreira Mendes foi morta a tiros, na manhã desta quarta-feira, 9, no povoado de Campo Formoso, em Presidente Dutra, no interior da Bahia.

Segundo informações preliminares, ela foi assassinada pelo ex-marido, de quem já estava separada cerca de quatro meses.

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Testemunhas relataram que o homem, que não teve o nome revelado, teria chegado ao local, se aproximado de Mônica e atirado. Ela não teve chance de defesa e antes de receber atendimento médico. Ele fugiu logo em seguida.

Horas depois, informações sobre um corpo encontrado em Itaguaçu da Bahia passaram a circular entre moradores da região.

Informações davam conta de que o homem havia morrido. Rastros de sangue foram encontrados no local. No entanto, até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a identidade da pessoa encontrada, nem sobre qualquer ligação dela com o assassinato.

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O caso é apurado inicialmente pela Polícia Civil como feminicídio. O órgão também tenta esclarecer a motivação e confirmar se o corpo localizado é do suspeito.

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Tags

Bahia feminicídio Bahia Presidente Dutra

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