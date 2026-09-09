PM baleado no Nordeste de Amaralina recebe alta após mais de um mês internado

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O policial militar Thiago Lopes recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, nesta quarta-feira, 9, depois de permanecer internado por quase 40 dias. O soldado se recuperava de um tiro no tórax sofrido durante uma operação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina.

O agente estava hospitalizado desde 25 de julho, quando foi ferido durante uma ação de combate ao crime organizado na região. Thiago precisou ser submetido a uma cirurgia e, nos primeiros dias após o ocorrido, apresentou quadro de saúde considerado grave.

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Na saída do hospital, o militar foi recebido por colegas da corporação que aguardavam do lado de fora da unidade.

Além de Thiago, outro PM ficou ferido na ocorrência. O policial foi atingido no braço, passou por atendimento médico e recebeu alta no mesmo dia.

Operações foram intensificadas após confronto

Na época do ocorrido, as forças de segurança ampliaram as ações no Complexo do Nordeste de Amaralina. Durante as operações realizadas na região, nove suspeitos foram alcançados.

Cinco homens foram presos em ações realizadas pelo 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Nordeste de Amaralina), Rondesp Atlântico, Batalhão de Choque e Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO).

Um dos suspeitos capturados era procurado pela Justiça desde maio e possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e roubo.

Na ocasião, a Polícia Militar reforçou o efetivo no Nordeste de Amaralina e manteve as buscas por outros suspeitos de envolvimento com organizações criminosas.