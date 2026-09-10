Homem é preso após deixar tio com ferimento que levou 240 pontos na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um corte de cerca de 10 centímetros na cabeça, que exigiu 240 pontos, e um traumatismo craniano foram as consequências de uma agressão sofrida por um homem em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. O ataque aconteceu em 15 de junho e teria sido cometido pelo próprio sobrinho da vítima, segundo a Polícia Civil.

O homem de 40 anos foi preso preventivamente na quarta-feira, 9, após a Justiça acatar o pedido feito pelo delegado responsável pela investigação. Ele é suspeito de tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desavença entre familiares

As investigações apontam que o conflito entre tio e sobrinho estaria relacionado a uma disputa por terras.

No dia da agressão, Gilson seguia de motocicleta quando foi abordado pelo suspeito, que estava a cavalo. De acordo com a Polícia Civil, o homem utilizou um pedaço de madeira para golpeá-lo na cabeça.

Mesmo com o ferimento e o forte sangramento, a vítima conseguiu deixar o local e procurar socorro.

Prisão

A prisão foi cumprida por policiais da Delegacia Territorial de Cruz das Almas. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça após representação apresentada pela autoridade policial responsável pelo caso.

O suspeito segue à disposição da Justiça enquanto é investigado pela tentativa de homicídio.