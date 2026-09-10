POLÍCIA
Homem é preso após deixar tio com ferimento que levou 240 pontos na Bahia
Vítima sofreu traumatismo craniano após ser atingida com um pedaço de madeira
Um corte de cerca de 10 centímetros na cabeça, que exigiu 240 pontos, e um traumatismo craniano foram as consequências de uma agressão sofrida por um homem em Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia. O ataque aconteceu em 15 de junho e teria sido cometido pelo próprio sobrinho da vítima, segundo a Polícia Civil.
O homem de 40 anos foi preso preventivamente na quarta-feira, 9, após a Justiça acatar o pedido feito pelo delegado responsável pela investigação. Ele é suspeito de tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça.
Desavença entre familiares
As investigações apontam que o conflito entre tio e sobrinho estaria relacionado a uma disputa por terras.
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No dia da agressão, Gilson seguia de motocicleta quando foi abordado pelo suspeito, que estava a cavalo. De acordo com a Polícia Civil, o homem utilizou um pedaço de madeira para golpeá-lo na cabeça.
Mesmo com o ferimento e o forte sangramento, a vítima conseguiu deixar o local e procurar socorro.
Prisão
A prisão foi cumprida por policiais da Delegacia Territorial de Cruz das Almas. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça após representação apresentada pela autoridade policial responsável pelo caso.
O suspeito segue à disposição da Justiça enquanto é investigado pela tentativa de homicídio.