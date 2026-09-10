Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO PELICOT

PF realiza operação contra crimes de ódio e exploração sexual na Bahia

Mandado de busca e apreensão está sendo cumprido em cidade baiana

Edvaldo Sales
Por
Mandado de busca e apreensão está sendo cumprido em cidade baiana
Mandado de busca e apreensão está sendo cumprido em cidade baiana - Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpre mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira, 10, para apurar um crime de estupro de vulnerável em município do Litoral Norte da Bahia.

A ação, batizada de ‘Operação Pelicot’, apura a atuação de um homem investigado por compartilhar na internet imagens de uma mulher em situação de abuso sexual, especificamente, por tê-la dopado para posterior registro, gravação e difusão de atos de violência sexual.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CRISE SEM FIM

André Mendonça manda afastar chefe da Polícia Federal do cargo
André Mendonça manda afastar chefe da Polícia Federal do cargo imagem

COLHEITA PROIBIDA

VÍDEO: Polícia Federal encontra 40 mil pés ilegais de maconha
VÍDEO: Polícia Federal encontra 40 mil pés ilegais de maconha imagem

COMPENSAÇÃO

Dinheiro das bets vai fortalecer fundo da Polícia Federal
Dinheiro das bets vai fortalecer fundo da Polícia Federal imagem

A investigação foi iniciada após cooperação policial, decorrente de informação cedida pela Federal Criminal Pollice Office da Alemanha (BKA), que teve acesso a imagens em rede de disseminação global das referidas ações.

As investigações da PF identificaram o homem suspeito de praticar os crimes. Com base nos indícios reunidos, a corporação pediu à Justiça um mandado de busca e apreensão para encontrar novas provas que possam confirmar o crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia polícia federal

Relacionadas

Mais lidas