PF realiza operação contra crimes de ódio e exploração sexual na Bahia

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A Polícia Federal (PF) cumpre mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira, 10, para apurar um crime de estupro de vulnerável em município do Litoral Norte da Bahia.

A ação, batizada de ‘Operação Pelicot’, apura a atuação de um homem investigado por compartilhar na internet imagens de uma mulher em situação de abuso sexual, especificamente, por tê-la dopado para posterior registro, gravação e difusão de atos de violência sexual.

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A investigação foi iniciada após cooperação policial, decorrente de informação cedida pela Federal Criminal Pollice Office da Alemanha (BKA), que teve acesso a imagens em rede de disseminação global das referidas ações.

As investigações da PF identificaram o homem suspeito de praticar os crimes. Com base nos indícios reunidos, a corporação pediu à Justiça um mandado de busca e apreensão para encontrar novas provas que possam confirmar o crime.