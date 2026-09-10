ATAQUE A TIROS
Irmãos são baleados dentro de casa e um deles morre na Bahia
Crime teria sido praticado por um homem mascarado; outro ficou do lado de fora dando apoio a ação
Os irmãos Anderson dos Santos Silva, de 23 anos, o Pescocinho, e Paulo Paixão da Silva, de 22, mais conhecido como Neguinho, sofrem um atentado a tiros, na madrugada desta quinta-feira, 10, na localidade Fazenda Cachimbo, zona rural de Filadélfia, na região norte da Bahia. O crime ocorreu, por volta das 2h.
Segundo informações, um homem teria invadido a residência onde as vítimas estavam, atirado e fugido em seguida. Anderson morreu no local. Já Paulo, após ser atingido no cotovelo do braço esquerdo, conseguiu fugir. Ele recebeu atendimento médico.
Ainda de acordo com relatos, o suspeito usava máscara brucutu, calça e blusão. Um segundo homem teria ficado do lado de fora do imóvel dando apoio a ação. A dupla estaria em uma motocicleta de dados não anotados.
A Polícia Civil apura a motivação para o crime e tenta identificar os suspeitos. Uma informação, que pode ajudar a polícia traçar a linha investigação, aponta que Anderson estava em liberdade provisória, já que respondia a um processo por homicídio.
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Até a noite desta quinta-feira, 10, nenhum suspeito havia sido identificado e/ ou preso. As informações são do Blog do Netto Maravilha.