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ACIDENTE NA BAHIA

Mulher morre após ser baleada durante furto de carga de caminhão

Após veículo tombar, populares tentaram saquear a carga

Andrêzza Moura
Por
Luzinete ainda passou por procedimento cirúrgico
Luzinete ainda passou por procedimento cirúrgico - Foto: Reprodução

Uma mulher morreu, na manhã desta quinta-feira, 10, após ser baleada na BR-116,na cidade de Itatim, no centro norte da Bahia. A situação ocorreu após uma carreta tombar próximo ao povoado de Algodão e ser saqueada por moradores da localidade.

De acordo com informações de populares, seguranças contratados pela empresa dona da carga foi ao local para evitar o furto. Durante a ação, um disparo foi efetuado e atingiu Luzinete dos Santos Cardoso, que estava nas proximidades do acidente.

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Ela ainda recebeu atendimento médico e foi levada a uma unidade médica de Itatim. Mas, devido a gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde ainda passou por cirurgia.

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Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e controlar a situação. A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar o autor do tiro que matou Luzinete.

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caminhão tombado itatim mulher morta

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