Esquema de tráfico interestadual prende mais de 30 pessoas durante operação na Bahia

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Uma megaoperação da Polícia Civil da Bahia prendeu 33 pessoas e desarticulou um esquema criminoso que teria movimentado mais de R$ 4 milhões com tráfico interestadual de drogas e armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação, batizada de Reino Oculto, foi deflagrada nesta quinta-feira, 10, em cidades da Bahia e de outros três estados.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam 17 quilos de drogas, entre cocaína, maconha, MDMA, haxixe e Ice, além de armas, munições, veículos, joias e dinheiro. Também foram encontrados celulares, notebook, balanças digitais e cadernos com anotações que, segundo a investigação, estariam relacionados às atividades criminosas.

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Ao todo, foram apreendidos:

mais de R$ 83 mil e US$ 470;

uma pistola;

duas réplicas de pistolas;

uma réplica de fuzil;

além de 66 munições;

quatro carros e três motocicletas.

Prisões ocorreram em quatro estados

A maior parte das prisões aconteceu em Salvador, onde 26 suspeitos foram localizados. Outras duas prisões ocorreram em Juazeiro e Senhor do Bonfim. A operação também resultou em três prisões em Sergipe, uma no Espírito Santo e uma em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o homem apontado como líder do grupo foi encontrado em um condomínio de alto padrão no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele seria responsável por articular a atuação da organização com grupos criminosos de outros estados.

A investigação também identificou um esquema para transportar drogas entre diferentes estados utilizando uma empresa de transporte de encomendas. Uma mulher teve o mandado cumprido em Lauro de Freitas e é suspeita de usar a empresa onde trabalhava para viabilizar o envio das cargas ilegais.

De acordo com a polícia, uma das estratégias utilizadas pelo grupo era esconder drogas dentro de falsas encomendas, principalmente no interior de eletrodomésticos, para dificultar a identificação do material durante o transporte.

Operação alcançou cidades da Bahia e outros estados

Em Salvador, os mandados foram cumpridos nos bairros de Pau da Lima, Fazenda Grande I, Arraial do Retiro, Itacaranha, Imbuí, Itapuã, Vale dos Lagos, Pernambués e São Cristóvão.

Também houve ações em Lauro de Freitas, nos bairros de Vida Nova e Ipitanga; em Vila de Abrantes, em Camaçari; além dos municípios de Simões Filho, Juazeiro e Senhor do Bonfim.

Fora da Bahia, a operação ocorreu:

São Paulo;

Espírito Santo;

e Sergipe.

As equipes atuaram na capital paulista e em Guarujá, em São Paulo; em Serra e Vitória, no Espírito Santo; e em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

A operação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil da Bahia, com participação do Ministério Público da Bahia (MPBA) e apoio de diversos departamentos especializados das forças de segurança.

Também participaram equipes da Superintendência de Inteligência da SSP-BA, dos departamentos de Polícia Metropolitana, Polícia do Interior, Inteligência Policial, Homicídios e Proteção à Pessoa, Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, Narcotráfico e Proteção à Mulher, além da CORE, Departamento de Polícia Técnica e polícias civis dos estados envolvidos.