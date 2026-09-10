DROGAS ESCONDIDAS EM ELETRODOMÉSTICOS
Esquema de tráfico interestadual prende mais de 30 pessoas durante operação na Bahia
Além da Bahia, operação Reino Oculto também aconteceu em mais três estrados
Uma megaoperação da Polícia Civil da Bahia prendeu 33 pessoas e desarticulou um esquema criminoso que teria movimentado mais de R$ 4 milhões com tráfico interestadual de drogas e armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação, batizada de Reino Oculto, foi deflagrada nesta quinta-feira, 10, em cidades da Bahia e de outros três estados.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam 17 quilos de drogas, entre cocaína, maconha, MDMA, haxixe e Ice, além de armas, munições, veículos, joias e dinheiro. Também foram encontrados celulares, notebook, balanças digitais e cadernos com anotações que, segundo a investigação, estariam relacionados às atividades criminosas.
Ao todo, foram apreendidos:
- mais de R$ 83 mil e US$ 470;
- uma pistola;
- duas réplicas de pistolas;
- uma réplica de fuzil;
- além de 66 munições;
- quatro carros e três motocicletas.
Prisões ocorreram em quatro estados
A maior parte das prisões aconteceu em Salvador, onde 26 suspeitos foram localizados. Outras duas prisões ocorreram em Juazeiro e Senhor do Bonfim. A operação também resultou em três prisões em Sergipe, uma no Espírito Santo e uma em São Paulo.
Segundo a Polícia Civil, o homem apontado como líder do grupo foi encontrado em um condomínio de alto padrão no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele seria responsável por articular a atuação da organização com grupos criminosos de outros estados.
A investigação também identificou um esquema para transportar drogas entre diferentes estados utilizando uma empresa de transporte de encomendas. Uma mulher teve o mandado cumprido em Lauro de Freitas e é suspeita de usar a empresa onde trabalhava para viabilizar o envio das cargas ilegais.
De acordo com a polícia, uma das estratégias utilizadas pelo grupo era esconder drogas dentro de falsas encomendas, principalmente no interior de eletrodomésticos, para dificultar a identificação do material durante o transporte.
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Operação alcançou cidades da Bahia e outros estados
Em Salvador, os mandados foram cumpridos nos bairros de Pau da Lima, Fazenda Grande I, Arraial do Retiro, Itacaranha, Imbuí, Itapuã, Vale dos Lagos, Pernambués e São Cristóvão.
Também houve ações em Lauro de Freitas, nos bairros de Vida Nova e Ipitanga; em Vila de Abrantes, em Camaçari; além dos municípios de Simões Filho, Juazeiro e Senhor do Bonfim.
Fora da Bahia, a operação ocorreu:
- São Paulo;
- Espírito Santo;
- e Sergipe.
As equipes atuaram na capital paulista e em Guarujá, em São Paulo; em Serra e Vitória, no Espírito Santo; e em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.
A operação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil da Bahia, com participação do Ministério Público da Bahia (MPBA) e apoio de diversos departamentos especializados das forças de segurança.
Também participaram equipes da Superintendência de Inteligência da SSP-BA, dos departamentos de Polícia Metropolitana, Polícia do Interior, Inteligência Policial, Homicídios e Proteção à Pessoa, Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, Narcotráfico e Proteção à Mulher, além da CORE, Departamento de Polícia Técnica e polícias civis dos estados envolvidos.