Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado na Bahia

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A Polícia Civil tenta confirmar se o corpo localizado em avançado estado de decomposição, na manhã desta sexta-feira, 11, na região da Fazenda Carimbó, zona rural de Conceição do Coité, no território do Sisal, é de um homem identificado como José Luiz.

A suspeita foi levantada pela a irmã do homem. Ela relatou ao brigadista Gildo Carneiro, coordenador da Brigada Voluntária Águia Resgate, que o rapaz era alcoólatra e estava desaparecido há algum tempo.

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Ainda segundo ela, ele era de Serrinha, mas costumava ficar abrigado em uma casa de taipa na região onde o cadáver foi localizado.

Gildo revelou que, apesar do avançado estado de decomposição, a mulher conseguiu reconhecer alguns objetos, que seriam do irmão. Os pertences estavam ao lado do cadáver.

“A irmã reconheceu pelas chaves e pelas roupas. O corpo estava em estado avançado de decomposição”, afirmou Carneiro.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e passará por exame de necropsia e, somente após o resultado será possível estabelecer a identidade da vítima. As informações são do Calila Notícias.