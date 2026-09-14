Ex-sargento do Exército é executado a tiros dentro de oficina na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia apura a motivação e autoria da morte de um ex-sargento do Exército Brasileiro, na manha deste sábado, 12, na cidade de Senhor do Bonfim, no norte do estado.

Adilson Nunes da Silva, de 58 anos, mais conhecido como Bel, foi executado a tiros dentro da oficina Real Assist Car, na Travessa Monte Santo. Segundo informações, ele foi surpreendido por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta preta.

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Ainda conforme relatos, a dupla teria se aproximado e atirados várias vezes em Adilson. Ele não teve chance de defesa e morreu no local.

No momento do crime, além do ex-sargento, estavam também o dono do estabelecimento e um funcionário. Eles não ficaram feridos.