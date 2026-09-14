Duas mulheres morrem e uma fica gravemente ferida em acidente na Bahia

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Duas mulheres identificadas como Andressa Soares Santos, de 28 anos, e Jackline Isabel Souza Santos Horisaki, de 44, morreram na madrugada desta segunda-feira, 14, durante um grave acidente, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Uma terceira vítima, Camila de Oliveira Santana, ficou gravemente ferida e segue internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Com a colisão, Andressa foi arremessada para fora do automóvel.

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Segundo informações, o carro onde as mulheres estavam colidiu contra um muro, na Avenida Sérgio Vieira de Mello, no loteamento Senhorinha Cairo. Ainda de acordo com relatos, o veículo era conduzido por um homem, que teria deixado o local logo após a batida.

Outra versão aponta que, pelo menos, mais quatro pessoas estavam no carro durante o acidente, além de Andressa, Jackline e Camila.

No entanto, a Polícia Civil confirmou que quatro pessoas feridas receberam atendimento médico em unidades de saúde da cidade. O caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista.

Os corpos de Andressa e de Jackline foram sepultados na manhã desta segunda-feira. Andressa era mãe de uma menina. Já Jackline deixou três filhos.