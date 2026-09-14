Homem é preso suspeito de perseguir adolescente na Bahia

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Um homem, de 30 anos, suspeito de perseguir uma adolescente, foi preso nesta segunda-feira, 14, em Serrinha, no nordeste da Bahia, durante a Operação Malhas da Lei. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi detido por força de um mandado de prisão preventiva.

A prisão foi cumprida por investigadores da 1ª Delegacia Territorial de Serrinha e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sisal).

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Segundo a decisão expedida pela 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Serrinha, o homem já vinha perseguindo a vítima há algum tempo e teria descumprido medidas cautelares.

A investigação segue com base no crime de perseguição previsto no artigo 147-B do Código Penal. O suspeito segue detido à disposição da Justiça.