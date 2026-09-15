Motociclista de app suspeito de estuprar passageira tem prisão mantida

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A Justiça determinou a manutenção da prisão do motociclista por aplicativo suspeito de estuprar uma passageira de 19 anos. O homem foi detido em flagrante na última sexta-feira, 11.

A decisão foi tomada após o suspeito passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira, 14.

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Vítima foi levada para a casa do suspeito depois de solicitar viagem

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Lorena Almeida, a vítima teria sido levada para a casa do suspeito após solicitar uma corrida por aplicativo.

A mulher havia saído de um estabelecimento comercial, em Feira de Santana, e, depois de a corrida iniciar, ela percebeu que o motorista havia alterado o trajeto.

Conforme o relato registrado no boletim de ocorrência, a garota estaria sob efeito de bebida alcoólica e foi levada para uma casa, local onde o crime teria acontecido.

Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação

No local, de acordo com a jovem, ocorreram atos de natureza sexual, apesar de ela ter afirmado que não queria permanecer na residência nem praticar os atos.

"Na residência do agressor, ele praticou atos de natureza sexual; ainda que não tenha acontecido a efetiva conjunção carnal, aconteceram outros atos libidinosos", afirmou a delegada.

Suspeito disse que “não ia acontecer nada de ruim”

Ainda de acordo com a delegada responsável pelo caso, durante o período em que a garota esteve na casa com o homem, a vítima teria dito várias vezes que não queria praticar os atos sexuais.

O suspeito, conforme a delegada, afirmou que "não ia acontecer nada de ruim com ela [a vítima]" e que somente ficaria com ela caso a mesma quisesse.

Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Em determinado momento, o celular do suspeito tocou. Depois de atender a ligação, ele teria dito que a levaria para casa.

Conforme as investigações, o motociclista por aplicativo teria deixado a garota no bairro do Tomba.

Vítima registrou a ocorrência logo depois de ser liberada

Após ser liberada e conseguir a ajuda de uma amiga, a vítima se dirigiu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde registrou a ocorrência.

Ela informou aos policiais características físicas e as roupas usadas pelo suspeito, além da placa da motocicleta utilizada na corrida.

Equipes do Serviço de Investigação da Deam e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão) iniciaram buscas para identificar e localizar o suspeito.

Polícia Civil - Foto: Polícia Civil/BA / Divulgação

Conforme a Polícia Civil, o homem foi encontrado no bairro do Muchila, no Conjunto Feira X.

No momento da abordagem, ele estava com a motocicleta citada e roupas que correspondiam às características apontadas pela vítima.

O homem foi preso em flagrante e levado para a sede da Deam, onde foram realizados os procedimentos legais. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Mulher Segura, realizada pela Polícia Civil da Bahia.

Suspeito negou o crime

Durante seu depoimento, o motociclista confirmou que levou a vítima para sua casa, mas negou que teria praticado qualquer ato de natureza sexual ou libidinosa.

"Em seu interrogatório, ele confessou que, de fato, a vítima foi levada para a casa dele, mas não trouxe nenhuma explicação plausível para isso, porque ele negou que tenha acontecido qualquer ato de natureza sexual ou libidinosa", explicou a delegada.

Conforme a delegada, o homem afirmou que a vítima quis ir para a casa dele, mas não apresentou uma explicação para o motivo de tê-la levado ao imóvel.

Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A delegada também informou que o motociclista não utilizava uma conta própria no aplicativo de transporte.

"O motorista estava usando a conta de uma outra pessoa, que ele informou ser um amigo que estava emprestando a conta para ele, na verdade, alugando. Ele estava pagando uma taxa para fazer uso dessa conta porque, segundo ele, a habilitação dele é provisória e o aplicativo não aceita habilitações provisórias", disse.

Com a decisão da audiência de custódia, o homem permanece preso e à disposição da Justiça.