Empresária é executada a tiros ao chegar em casa

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Uma empresária, de 34 anos, foi executada a tiros, na madrugada deste domingo, 13, quando chegava em casa, no bairro Cidade Nova, na cidade de Icó, no interior do Ceará. Crislane Pereira da Silva foi surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta.

O momento do crime foi registrado por uma câmera de segurança. Era por volta das 3h28, quando a empresária chega de moto na companhia de um homem e de uma mulher.

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Nas imagens, é possível ver quando ela desce do veículo e, em seguida é abordada por um dos suspeitos. O criminoso se aproxima dá um tiro e, quando ela cai, atira mais duas vezes na cabeça. A dupla fugiu logo depois.

Até a noite desta segunda-feira, 14, os homens ainda não haviam sido identificados e/ ou presos. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Icó apuram o crime e tenta estabelecer a motivação.

Ainda de acordo com a SSPSD, Crislane foi presa em 4 de julho de 2023 pelo crime de tráfico de drogas e também tinha passagem por ameaças.

Na ocasião da prisão, policiais militares foram apurar uma denúncia anômina sobre tráfico de drogas em uma residência. Em um terreno baldio ao lado do imóvel, os agentes encontraram cinco porções de cocaína e uma balança. Embora tenha negado ser dona do material apreendido, Crislane foi presa.

A mulher teve a prisão relaxada pelo Ministério Público do Ceará na audiência de custódia. Mas, em maio de 2025, ela virou ré pelo crime de tráfico de drogas após a Justiça acatar a denúncia.

Atualmente, a mulher trabalhava no ramo da moda. Ela mantinha duas lojas de roupas na cidade. Ela deixou três filhos.