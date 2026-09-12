Mototaxista é preso acusado de estupro durante corrida na Bahia

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Um mototaxista, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil da Bahia, nesta sexta-feira, 11, em Feira de Santana, a cerca de 115 km de Salvador, horas depois de ser denunciado por estupro. A prisão aconteceu durante a Operação Mulher Segura.

A vítima, uma mulher, de 19, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Feira de Santana, na manhã da sexta-feira, para denunciar ter sido estuprada pelo homem.

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Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada do mesmo dia, no bairro Parque Ipê, após a vítima solicitar uma corrida de motocicleta por aplicativo com destino à residência dela, depois de sair de um bar, na Avenida Fraga Maia.

Ainda conforme a polícia, o mototaxista teria levado a passageira para um imóvel, onde o crime teria sido praticado. Após o abuso, a vítima conseguiu pedir ajuda a uma amiga.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até a noite deste sábado, 12, não havia informações sobre a identificação e/ ou prisão do suspeito.

O caso segue sob investigação e o homem vai responder por estupro de vulnerável, já que a vítima estava sob efeito de álcool e não teve chance de defesa.