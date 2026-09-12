Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

CERCO POLICIAL

Rondesp apreende fuzil, submetralhadora e drogas em Salvador

Suspeitos fugiram durante abordagem e deixaram armas, 11 tabletes de maconha e outros materiais

Andrêzza Moura
Por
Policiais encontraram acampamento usado pelos suspeitos
Policiais encontraram acampamento usado pelos suspeitos - Foto: Divulgação SSP/ BA

Policiais militares da Rondesp Atlântico apreenderam, na manhã deste sábado, 12, no bairro Cassange, em Salvador, armas, drogas e outros materiais. A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento tático na região.

Na Rua Loiola, os policiais avistaram suspeitos que seriam integrantes de uma facção e iniciaram um cerco para realizar a abordagem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações dos policiais, ao perceberem a aproximação das guarnições, os homens fugiram em direção a uma área de mata. Durante as buscas, os policiais localizaram um fuzil calibre 5,56, uma submetralhadora calibre 9mm, carregadores e munições.

Material apreendido durante a operação
Material apreendido durante a operação - Foto: Divulgação SSP/ BA

Na mesma área, foram encontrados 11 tabletes de maconha, rádios comunicadores e outros materiais.

Os policiais também localizaram um acampamento utilizado pelo grupo em meio à vegetação. A estrutura foi destruída após a apreensão dos materiais.

Leia Também:

MISTÉRIO

Jovem evangélica é encontrada morta após sair de casa para caminhar
Jovem evangélica é encontrada morta após sair de casa para caminhar imagem

SOB INVESTIGAÇÃO

Mulher desaparecida há três dias é encontrada morta em casa na Bahia
Mulher desaparecida há três dias é encontrada morta em casa na Bahia imagem

CAPTURADO

Condenado por tráfico foge após ‘saidinha’ e é recapturado na Bahia
Condenado por tráfico foge após ‘saidinha’ e é recapturado na Bahia imagem

Os suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados durante a ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para as medidas cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Apreensão armas e munições Cassange polícia militar Rondesp Atlântico

Relacionadas

Mais lidas