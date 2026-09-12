Rondesp apreende fuzil, submetralhadora e drogas em Salvador

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Policiais militares da Rondesp Atlântico apreenderam, na manhã deste sábado, 12, no bairro Cassange, em Salvador, armas, drogas e outros materiais. A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento tático na região.

Na Rua Loiola, os policiais avistaram suspeitos que seriam integrantes de uma facção e iniciaram um cerco para realizar a abordagem.

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Segundo informações dos policiais, ao perceberem a aproximação das guarnições, os homens fugiram em direção a uma área de mata. Durante as buscas, os policiais localizaram um fuzil calibre 5,56, uma submetralhadora calibre 9mm, carregadores e munições.

Material apreendido durante a operação - Foto: Divulgação SSP/ BA

Na mesma área, foram encontrados 11 tabletes de maconha, rádios comunicadores e outros materiais.

Os policiais também localizaram um acampamento utilizado pelo grupo em meio à vegetação. A estrutura foi destruída após a apreensão dos materiais.

Os suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados durante a ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para as medidas cabíveis.