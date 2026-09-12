Jovem evangélica é encontrada morta após sair de casa para caminhar

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A estudante universitária Jamili de Jesus Nunes da Silva, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã da quinta-feira, 10, em uma área de piçarreira no distrito de Abade, em Curuçá, no nordeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo apresentava sinais de violência e uma lesão grave na região do crânio. O caso é investigado pela Delegacia de Curuçá como homicídio qualificado.

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Familiares relataram que a jovem, que era evangélica e congregava na igreja Assembleia de Deus, saiu para caminhar e, depois, iria buscar um dinheiro que havia emprestado.

Durante as investigações, um irmão da igreja frequentada pela jovem passou a ser apontado como suspeito de possível envolvimento no crime.

Um veículo que teria sido utilizado pelo investigado também foi levado para a delegacia e deverá passar por perícia.

Moradores da localidade contaram que um carro branco passou em alta velocidade por um ramal durante a noite e que uma pessoa teria pedido socorro de dentro do automóvel.

Até o momento, a Polícia Civil não confirmou se o veículo apreendido seja o mesmo citado pelas testemunhas.

A Polícia Civil segue investigando o fato e tenta esclarecer a motivação, a dinâmica do crime e identificar os responsáveis. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia, no número 181.