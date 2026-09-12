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MISTÉRIO

Jovem evangélica é encontrada morta após sair de casa para caminhar

Irmão da igreja é investigado por possível envolvimento no crime

Andrêzza Moura
Por
Jamili foi vista com vida pela última vez quando saiu de casa para caminhar
Jamili foi vista com vida pela última vez quando saiu de casa para caminhar - Foto: Reprodução Redes Sociais

A estudante universitária Jamili de Jesus Nunes da Silva, de 22 anos, foi encontrada morta na manhã da quinta-feira, 10, em uma área de piçarreira no distrito de Abade, em Curuçá, no nordeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo apresentava sinais de violência e uma lesão grave na região do crânio. O caso é investigado pela Delegacia de Curuçá como homicídio qualificado.

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Familiares relataram que a jovem, que era evangélica e congregava na igreja Assembleia de Deus, saiu para caminhar e, depois, iria buscar um dinheiro que havia emprestado.

Durante as investigações, um irmão da igreja frequentada pela jovem passou a ser apontado como suspeito de possível envolvimento no crime.

Um veículo que teria sido utilizado pelo investigado também foi levado para a delegacia e deverá passar por perícia.

Moradores da localidade contaram que um carro branco passou em alta velocidade por um ramal durante a noite e que uma pessoa teria pedido socorro de dentro do automóvel.

Até o momento, a Polícia Civil não confirmou se o veículo apreendido seja o mesmo citado pelas testemunhas.

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A Polícia Civil segue investigando o fato e tenta esclarecer a motivação, a dinâmica do crime e identificar os responsáveis. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia, no número 181.

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estudante universitária evangélica JOVEM MORTA Pará

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