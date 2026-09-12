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CAPTURADO

Condenado por tráfico foge após ‘saidinha’ e é recapturado na Bahia

Zóio de Gato foi localizado após trabalho de inteligência da Polícia Civil

Andrêzza Moura
Por
Zóio de Gato foi condenado por tráfico de drogas
Zóio de Gato foi condenado por tráfico de drogas - Foto: Divulgação Polícia Civil Bahia

Um homem condenado por crimes ligados ao tráfico de drogas e que estava foragido do sistema prisional foi recapturado nesta quinta-feira, 11, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Alexandro Santos Silva, de 29 anos, mais conhecido como Zóio de Gato, foi encontrado durante ação conjunta de policiais civis da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, do GATTI Descobrimento e do Núcleo de Inteligência da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Eunápolis).

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Alexandro estava preso para cumprir uma pena decorrente de condenação definitiva. O caso envolve condenação relacionada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante o cumprimento da sentença, ele recebeu o benefício da saída temporária, mas não retornou à unidade prisional no prazo estabelecido. Com a ausência, a Justiça determinou a recaptura do condenado.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Eunápolis e apontou a evasão como motivo da ordem judicial. As investigações para encontrar o homem começaram a partir de informações levantadas pelo setor de inteligência da Polícia Civil. Ele já estava sendo monitorado.

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Zóio de Gato foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis e permanece à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele deverá ser encaminhado ao Conjunto Penal na próxima semana para continuar o cumprimento da pena.

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eunápolis foragido capturado tráfico de drogas

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