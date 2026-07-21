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CAPTURADO

Suspeito de homicídio em São Paulo é preso no interior da Bahia

Homem era procurado por matar um colega de trabalho com golpes de arma branca em 2025

Andrêzza Moura
Por
Homem estava com mandado de prisão em aberto
Homem estava com mandado de prisão em aberto - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, de 36 anos, investigado por um homicídio ocorrido na capital paulista, em 2025, foi detido no município de Santa Terezinha, no interior da Bahia, segunda-feira, 20. A prisão foi feita durante uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava com um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

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Ainda conforme as investigações, o suspeito era colega de trabalho da vítima e, após uma luta corporal, teria o golpeado com uma arma branca.

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Ele foi detido por policiais civis da Delegacia Territorial (DT/Santa Terezinha) e militares e segue custodiado à disposição da Justiça.

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homem preso homicídio homicida Polícia Civil

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