Suspeito de homicídio em São Paulo é preso no interior da Bahia

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Um homem, de 36 anos, investigado por um homicídio ocorrido na capital paulista, em 2025, foi detido no município de Santa Terezinha, no interior da Bahia, segunda-feira, 20. A prisão foi feita durante uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava com um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

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Ainda conforme as investigações, o suspeito era colega de trabalho da vítima e, após uma luta corporal, teria o golpeado com uma arma branca.

Ele foi detido por policiais civis da Delegacia Territorial (DT/Santa Terezinha) e militares e segue custodiado à disposição da Justiça.