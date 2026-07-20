Mulher atacada com soda cáustica pelo ex tem piora e segue internada

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A mulher que foi vítima de um ataque com soda cáustica, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, continua internada em estado gravíssimo no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Segundo informações, Vera Lúcia Santos de Jesus, de 43 anos, teve o quadro de saúde agravado nos últimos dias e permanece sob cuidados intensivos. Ele teve queimaduras em aproximadamente 40% do corpo.

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O crime ocorreu na noite de 8 de julho, na Avenida Dois de Julho, no bairro Ernesto Melo. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime foi praticado pelo ex-companheiro dela.

O homem, que não teve o nome revelado, aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso e segue à disposição da Justiça.

Após o ataque, Vera foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Devido à gravidade das lesões, ela precisou ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).