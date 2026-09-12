Homem é preso em flagrante investigado por estupro de vulnerável

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Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante na manhã da última sexta-feira, 11, em Feira de Santana. Ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma jovem de 19 anos, durante a madrugada do mesmo dia, no bairro Parque Ipê.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima havia solicitado uma corrida de motocicleta por aplicativo para retornar para casa após sair de um estabelecimento comercial. Durante o trajeto, o condutor teria tentado praticar atos de natureza sexual contra a jovem.

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Suspeito foi localizado com motocicleta

O homem foi localizado pelas equipes policiais ainda com a motocicleta e as roupas descritas por testemunhas, sendo preso em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

A prisão ocorreu durante a Operação Mulher Segura e foi realizada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Feira de Santana), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão).