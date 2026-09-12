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OPERAÇÃO MULHER SEGURA

Homem é preso em flagrante investigado por estupro de vulnerável

Identificação foi feita através das roupas e motocicleta utilizada pelo criminoso

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável
Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante na manhã da última sexta-feira, 11, em Feira de Santana. Ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma jovem de 19 anos, durante a madrugada do mesmo dia, no bairro Parque Ipê.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima havia solicitado uma corrida de motocicleta por aplicativo para retornar para casa após sair de um estabelecimento comercial. Durante o trajeto, o condutor teria tentado praticar atos de natureza sexual contra a jovem.

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Suspeito foi localizado com motocicleta

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O homem foi localizado pelas equipes policiais ainda com a motocicleta e as roupas descritas por testemunhas, sendo preso em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

A prisão ocorreu durante a Operação Mulher Segura e foi realizada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Feira de Santana), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão).

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feira de santana Operação Mulher Segura Polícia

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