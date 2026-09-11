CRUELDADE
Homem acusado de matar ex com pá carregadeira é preso na Bahia
Crime ocorreu em dezembro de 2017; homem vai responder ao crime em regime fechado
Quase dez anos depois de atropelar e matar a ex-companheira com uma pá carregadeira, Adão Silva Lopes, à época com 24 anos, foi preso nesta sexta-feira, 11, na Fazenda Gentil, na zona rural de Nordestina, no nordeste baiano. Ana Maria de Oliveira, que tinha 41, foi morta na noite do dia 26 de dezembro de 2017.
O homem, que usava tornozeleira eletrônica, foi detido por força de mandado de prisão por regressão de regime expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Queimadas, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/ BA).
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Ele foi localizado, por volta das 6h30, durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar e vai cumprir a pena em regime fechado. Adão foi encaminhado a uma unidade policial e segue à disposição da Justiça.