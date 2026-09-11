Suspeita de 38 furtos em igrejas e centros espíritas é presa em aeroporto de Salvador

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Uma mulher de 42 anos, apontada pela polícia como suspeita de uma série de furtos cometidos em diferentes cidades da Bahia, foi presa no Aeroporto Internacional de Salvador. Segundo a Polícia Civil, Karla Santos Soares possui 38 registros relacionados à atuação investigada, que teria começado em 2021 e inclui ocorrências em igrejas, centros espíritas e clínicas.

A prisão aconteceu na quinta-feira, 10, quando a mulher foi localizada circulando pelo terminal. Ela era alvo de um mandado de prisão preventiva e foi abordada por policiais civis, com apoio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

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Apesar de os casos investigados serem referentes a 2021, uma ocorrência registrada em março deste ano ajudou a polícia a avançar na identificação da suspeita. Representantes de um centro espírita localizado em Pituaçu, em Salvador, procuraram uma delegacia após um furto no estabelecimento.

A partir da denúncia, os investigadores tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança e conseguiram identificar a mulher. Conforme a apuração, ela agia principalmente quando as vítimas estavam distraídas.

Os casos atribuídos à suspeita não se concentram apenas na capital baiana. A investigação também reúne ocorrências em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo.

Polícia investiga possível grupo de mulheres

A apuração agora busca descobrir se a suspeita agia com outras pessoas. A Polícia Civil identificou indícios da existência de um grupo formado por cerca de sete mulheres que pode estar relacionado aos furtos.

Após ser presa, a investigada foi levada para a sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). O caso é investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).