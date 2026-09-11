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PROFANAÇÃO

Imagem de Nossa Senhora das Graças é destruída em igreja de Salvador

Ação ocorreu no Matatu de Brotas; paróquia repudiou o ato e entregará imagens à polícia

Andrêzza Moura
Por
Ato aconteceu na manhã desta sexta-feira, 11
Ato aconteceu na manhã desta sexta-feira, 11 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que fica no adro da Igreja Matriz da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, no Matatu de Brotas, em Salvador, foi violada, na manhã desta sexta-feira, 11. Segundo informações da administração do templo religioso, que fica no Largo dos Paranhos, a ação foi intencional.

Uma nota de repúdio foi publicada nas redes sociais da igreja. No documento, os representantes da paróquia manifestou profunda tristeza e indignação pelo ato considerado desrespeitoso.

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"Não se trata simplesmente de um dano material. Para a comunidade católica, uma imagem religiosa possui significado espiritual e devocional e merece respeito. Destruir ou vilipendiar um objeto de culto atinge também o sentimento religioso daqueles que nele reconhecem uma expressão de sua fé", diz um trecho da nota.

Ainda na nota, a instituição religiosa disse repudiar toda "forma de intolerância religiosa, profanação, vandalismo, violência e desrespeito aos símbolos sagrados".

A administração afirmou que irá tomar todas as medidas cabíveis, inclusive, registrar ocorrência na Polícia Civil. Imagens de câmeras de segurança serão entregues às autoridades.

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A Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres foi criada em 17 de novembro de 1954 e integra a Arquidiocese de Salvador.

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Tags

intolerância religiosa vandalismo religioso vandalismo Salvador

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