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Paranaense que responde por homicídio qualificado é preso na Bahia

Prisão foi feita por equipes da FICCO e do DHPP da Bahia

Gustavo Nascimento
Por
Suspeito foi preso pela Polícia Civil
Suspeito foi preso pela Polícia Civil - Foto: Divulgação

Um criminoso que responde por homicídio qualificado foi interceptado e preso neste sábado, 12, por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

Apesar de foragido da Justiça do Paraná, o criminoso foi preso na BR-324, em Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O criminoso possuía mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba (TJPR).

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O homem, identificado como Daniel Nascimento de Almeida, de 52 anos, é réu em um processo por um homicídio qualificado tentado, ocorrido no ano de 2011, na capital paranaense.

O indivíduo foi apresentado na Polinter, em Salvador, e aguardará decisão da Justiça no que diz respeito à ficar custodiado na capital baiana ou ser encaminhado para Curitiba.

Suspeito foi preso pela Polícia Civil
Suspeito foi preso pela Polícia Civil - Foto: Divulgação
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