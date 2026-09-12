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Homens são presos por estupro qualificado e morte da vítima na Bahia

Crime aconteceu em abril deste ano e vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos

Alice Paulilo
Por
Investigados por estupro qualificado em Valente são presos
Investigados por estupro qualificado em Valente são presos - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Os investigados por estupro qualificado e morte de José Raimundo Ramos, em abril deste ano, foram presos na última sexta-feira, 11, e neste sábado, 12, na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os dois homens, de 35 e 33 anos, tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos pela Polícia Civil da Bahia (PC).

O que aconteceu?

Segundo as investigações, José Raimundo Ramos, de 55 anos à época, veio a óbito no dia 21 de maio após não resistir à gravidade dos ferimentos.

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O crime ocorreu no dia 7 de abril de 2026, em uma residência no bairro Hermiro Simões, no município de Valente. A vítima sofreu graves lesões, foi socorrida e encaminhada para uma unidade médica, onde permaneceu por quase 1 mês, mas não resistiu.

A ação foi realizada pela Delegacia Territorial (DT/Valente), vinculada à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (15ª COORPIN/Serrinha), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sisal), e pela 37ª Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé), vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), com apoio da Central de Flagrantes da Região Metropolitana de Salvador (RMS), no âmbito da Operação Malhas da Lei, iniciativa voltada ao cumprimento de mandados judiciais e à localização de pessoas procuradas pela Justiça.

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Bahia estupro Polícia Civil

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