SOB INVESTIGAÇÃO
Mulher desaparecida há três dias é encontrada morta em casa na Bahia
Corpo estava em avançado estado de decomposição
Uma mulher, de 47 anos, identificada como Luzimar Moreira Costa, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro BNH, em Guanambi, no sudoeste do estado, na noite desta sexta-feira, 11.
De acordo com informações da polícia, ela estava desaparecida há três dias. O corpo, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado por um amigo dela.
O homem esteve no local para saber o que estava acontecendo e, ao chegar, sentou um fonte odor vindo da residência e, ao arrombar a porta, encontrou a amiga morta.
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O motivo da morte ainda só deve ser esclarecido após sair o resultado da necrópsia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) . A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do Portal Vilson Nunes.