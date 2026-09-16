Caoa lança primeiro híbrido plug-in no Brasil que faz 42,2 km por litro

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A Caoa Changan apresenta o CS55 no mercado brasileiro. O modelo marca a estreia da marca no segmento de veículos eletrificados no país. O SUV médio chega com opções a combustão e uma variante híbrida plug-in (PHEV).

Motorização e desempenho

Caoa Changan CS55 - Foto: Divulgação CAOA

A versão híbrida plug-in combina um motor 1.5 turbo a combustão e um propulsor elétrico. O sistema entrega potência combinada de 286 cavalos e torque de 47 kgfm. A transmissão é do tipo DHT, desenvolvida para veículos híbridos.

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As versões movidas exclusivamente a combustão utilizam motor 1.5 turbo flex, que rende 180 cv e 29,2 kgfm de torque.

Consumo e autonomia

Dados oficiais indicam consumo urbano de 42,2 km/l para a configuração híbrida plug-in. A autonomia total combinada entre combustível e bateria atinge 1.200 quilômetros.

Dimensões e capacidade

Caoa Changan CS55 - Foto: Divulgação CAOA

O SUV possui 4,55 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,68 metro de altura e distância entre-eixos de 2,65 metros. O porta-malas tem capacidade para 525 litros.

Equipamentos e tecnologia

Interior Caoa Changan CS55 - Foto: Divulgação CAOA

O pacote de itens de série inclui central multimídia com tela sensível ao toque, painel de instrumentos digital, teto solar panorâmico e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), como frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança de faixa.

Preços e versões

Caoa Changan CS55 - Foto: Divulgação CAOA

A linha do Caoa Changan CS55 é composta por três configurações com os seguintes valores e versões: