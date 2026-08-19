Novo Corolla Cross terá estreia com mais lugares e tecnologia de ponta

Siga o A TARDE no Google

A nova geração do SUV médio, Corolla Cross, já está em produção e poderá passar por grandes mudanças em relação ao design, dimensões e tecnologia. Seu lançamento é esperado para acontecer em 2028.

As principais inovações para o automóvel devem aparecer nos meios de design, com o aumento do tamanho do carro, possivelmente se tornando um automóvel de sete lugares, e possíveis novas tecnologias herdadas do RAV4, o SUV híbrido da fabricante japonesa.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira as principais mudanças para o Corolla Cross.

Aumento no tamanho do carro.

Quando comparado ao modelo atual, o novo Corolla Cross terá um grande ganho de tamanho, saltando dos atuais 4,46 metros de comprimento para cerca de 4,64 metros (ganho de 18 cm), conforme aponta a revista japonesa Best Car.

Disputa com Jeep Commander e Chery Tiggo 8.

Com esse aumento no tamanho, é esperada a chegada de uma nova variante com sete lugares, que terá um posicionamento estratégico dentro do mercado dos SUVs.

No Brasil, por exemplo, o possível novo modelo de sete lugares deve disputar o mercado contra o Jeep Commander e o Chery Tiggo 8.

Toyota Corolla Cross - Foto: Divulgação | Toyota

Inovações na tecnologia

Já no ponto de vista da tecnologia, o novo Corolla Cross vai utilizar o RAV4 como a principal referência, compartilhando diversos recursos de conectividade.

Esse é o caso da arquitetura de software Arene, matriz responsável pelo funcionamento de toda a parte eletrônica do carro, incluindo a do sistema de segurança chamado Toyota Safety Sense 4.0.

Vale ressaltar que o HAV4 não será somente a inspiração para a tecnologia, mas também seria a inspiração principal para o design todo do novo Corolla Cross.

Toyota HAV4 - Foto: Divulgação | Toyota

Motorização

Já para a parte de motorização, a principal novidade do novo Corolla Cross será a adoção de um conjunto híbrido plug-in (PHEV) semelhante ao adotado pelo Prius no exterior.

Com isso, o motor chega com um motor a 2.0 Dynamic Force, em ciclo Atkinson, com 152 cv e 19,4 kgfm, aliado a um elétrico de 163 cv. A potência combinada é de 223 cv.

Toyota Corolla Cross - Foto: Divulgação | Toyota

Quando será o lançamento do novo Corolla Cross?

O lançamento do novo Corolla Cross está programado para o ano de 2028, e a chegada para o Brasil está praticamente confirmada.