Jeep Avenger entra na guerra dos SUVs

A chegada do Jeep Avenger acrescenta um novo competidor à faixa mais movimentada dos SUVs de entrada. Produzido em Porto Real (RJ), o modelo estreia com preço especial de lançamento de R$ 114.990 na versão Altitude e entra diretamente na disputa com Volkswagen Tera, Renault Kardian, Fiat Pulse, Chevrolet Sonic e Nissan Kait. A estratégia é ampliar a base da Jeep com um carro menor e mais acessível que o Renegade, mas preservando elementos de identidade da marca.

Com 4,08 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,58 m de altura e 2,56 m de entre-eixos, o Avenger tem dimensões adequadas ao uso urbano. O vão livre do solo chega a 221 mm, com ângulo de entrada de 22 graus e saída de até 33,9 graus. O porta-malas comporta até 364 litros. A arquitetura deriva da plataforma CMP, da Stellantis, mas recebeu calibração específica de suspensão, molas e amortecedores para o modelo.

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Toda a linha brasileira utiliza o motor 1.0 turbo T200 associado a um sistema híbrido leve de 12 V e câmbio CVT com sete marchas simuladas. O conjunto entrega 116 cv e 20,5 kgfm de torque. Diferentemente de um híbrido pleno, o motor elétrico não traciona sozinho as rodas: atua no apoio ao propulsor a combustão e na recuperação de energia, contribuindo para reduzir o consumo. Segundo dados do Inmetro, o Avenger registra 12,7 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada com gasolina.[

Estratégia

O preço é um dos principais argumentos do lançamento. A Altitude parte de R$ 114.990 na condição especial inicial. Com o Pack High, que acrescenta câmera de ré, barras longitudinais de teto e teto preto, passa a R$ 124.990. A Longitude custa R$ 135.990 e a Limited, R$ 145.990.

Mesmo na configuração de entrada, a lista inclui seis airbags, central multimídia de 10 polegadas, painel digital de 7”, ar-condicionado digital, freio de estacionamento elétrico, faróis de LED, controle de descida, frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de permanência em faixa e reconhecimento de placas.

A Longitude amplia o pacote com piloto automático adaptativo, entre outros equipamentos. Na Limited, entram recursos como câmera 360 graus, faróis Matrix LED, painel digital de 10,25”, centralizador de faixa associado ao controle de cruzeiro adaptativo e a plataforma de serviços conectados Jeep Adventure Intelligence, com ChatGPT embarcado. Parte dos recursos de conectividade também pode ser adicionada à Longitude por meio de pacote opcional.

O momento é favorável para uma ofensiva nesse segmento. O Volkswagen Tera encerrou julho com 10.165 unidades emplacadas e ocupou a terceira posição entre os modelos mais vendidos do país no mês. O Kardian automático parte de R$ 113.990, enquanto o Tera 170 TSI aparece a R$ 123.190 nas ofertas vigentes da Volkswagen. São valores que colocam o novo Jeep justamente no território em que alguns milhares de reais e diferenças na lista de equipamentos podem influenciar diretamente a decisão de compra.

A principal incógnita será saber se o Avenger conseguirá converter a força da marca Jeep em volume sem tirar compradores do próprio Renegade. Tecnicamente, ele não inaugura uma mecânica revolucionária: a tecnologia híbrida leve de 12 V já é conhecida dentro da Stellantis. A principal aposta está na combinação de eletrificação, pacote de segurança amplo, produção nacional e preço competitivo. Em um segmento que concentra alguns dos veículos mais vendidos do Brasil, são atributos suficientes para tornar a disputa ainda mais acirrada.