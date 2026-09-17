Não adiantar freio: radares de velocidade média são instalados em oito estados

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Rodovias federais concedidas em 8 unidades da federação recebem equipamentos de monitoramento de velocidade média. A Superintendência de Infraestrutura Rodoviária autorizou o período experimental de 180 dias, prorrogável, coordenado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Os trechos selecionados contam com sinalização indicativa do experimento. Durante os 180 dias de testes, os sistemas operam sem emissão de multas ou registro de infrações por velocidade média.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Funcionamento técnico do sistema

Radares de velocidade média - Foto: Divulgação ANTT

O modelo difere dos radares fixos tradicionais. A tecnologia utiliza dois pontos distintos de monitoramento em um mesmo trecho rodoviário.

O equipamento registra o horário de passagem do veículo no primeiro ponto de leitura e o horário de chegada ao segundo ponto. A distância entre os pontos é utilizada para calcular o tempo de percurso e determinar a velocidade média desenvolvida pelo veículo no trecho.

O objetivo do modelo é monitorar o comportamento do condutor ao longo da via, coibindo a desaceleração pontual exclusiva próxima aos radares convencionais.

Rodovias e estados abrangidos

Os testes ocorrem em rodovias federais concessionadas nos seguintes estados e trechos:

Espírito Santo: BR-101 Goiás: BR-414 Mato Grosso do Sul: BR-163 Minas Gerais: BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116 Paraná: PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151 Rio de Janeiro: BR-101 (incluindo a Ponte Rio-Niterói) e BR-116 Rio Grande do Sul: BR-386 Santa Catarina: BR-101

Histórico de testes no Brasil

Experiências anteriores com a tecnologia ocorreram em rodovias e vias urbanas brasileiras. Em Minas Gerais, trecho da BR-050 em Uberaba passou por testes.

Em São Paulo, vias como a Marginal Tietê, a Avenida dos Bandeirantes, a Avenida 23 de Maio e a Jacu Pêssego utilizaram sistemas similares em formato educativo durante seis meses, sem autuações financeiras.