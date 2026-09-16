Ônibus atravessa rodovia em meio a incêndio e deixa 19 pessoas feridas na BA

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Dezenove pessoas ficaram feridas após um ônibus que transportava pacientes ser atingido por um incêndio na BA-160, trecho entre os municípios de Barra e Xique-Xique, no oeste da Bahia, nesta quarta-feira, 16. Duas vítimas estão em estado grave.

O veículo levava pacientes de volta para Barra após atendimentos de saúde realizados em Irecê. Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ao todo, 19 pessoas ficaram feridas.

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Vídeos registrados pelos próprios passageiros mostram o ônibus trafegando pela rodovia enquanto um incêndio atingia a vegetação às margens da pista. A fumaça tomou conta do trecho. Em outras imagens, passageiros aparecem com queimaduras nos braços e antebraços.

A dinâmica exata do ocorrido ainda não foi esclarecida. De acordo com o secretário de Saúde de Xique-Xique, João Victor Souza Trindade, relatos iniciais apontam que passageiros teriam descido do ônibus enquanto aguardavam uma carreta realizar uma manobra na rodovia. Nesse momento, eles teriam sido alcançados pelo fogo.

Feridos serão transferidos para Salvador e Irecê

Sete pacientes estão internados no Hospital Julieta Viana, em Xique-Xique. Três deles tiveram a regulação aprovada para transferência ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, por meio de UTI aérea.

Outros dois pacientes serão encaminhados para o Hospital Regional de Irecê.

Em Barra, dez pessoas permanecem internadas no Hospital Ana Marianni. Outras duas vítimas, em estado grave, foram transferidas para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

Em nota, a Prefeitura de Xique-Xique manifestou solidariedade aos feridos e familiares e informou que atua para prestar assistência às vítimas atendidas no município.