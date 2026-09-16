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CRIME ABSURDO

Homem é preso suspeito de estuprar a sobrinha e o próprio pai na Bahia

Sobrinha engravidou e idoso, de 86 anos, morreu dois dias após os abusos

Andrêzza Moura
Por
Antes de morrer, idoso contou à filha que havia sido abuso
Antes de morrer, idoso contou à filha que havia sido abuso - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem identificado como Alexandre Ediva dos Santos, de 44 anos, foi preso preventivamente, nesta segunda-feira, 14, suspeito de estuprar o pai, um idoso, de 86, e a sobrinha, uma adolescente, de 12. Ele foi detido, por volta das 11h, em Cajazeiras, zona rural de Banzaê, no nordeste da Bahia.

Pelo crime contra a sobrinha, o homem ficou preso um ano e meio, no Presídio de Paulo Afonso. Durante os abusos, a adolescente, agora com 16, engravidou.

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Em liberdade, ele retornou para a cidade e voltou a praticar o crime. Desta vez, também, contra o próprio pai, seu Edivá Hora dos Santos. O senhor era cadeirante e vivia com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

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Segundo a polícia, o idoso relatou à filha o que tinha acontecido. Ele morreu dois dias depois dos abusos. Inicialmente, a informação é de que o senhor morreu após se engasgar com alimento. No entanto, as circunstâncias ainda são investigadas.

Alexandre segue custodiado à disposição da Justiça. Ele vai responder por estupro de vulnerável pelos crimes praticados contra a sobrinha e o pai. As informações são do Banzaê TV.

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