Homem é preso suspeito de estuprar a sobrinha e o próprio pai na Bahia

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Um homem identificado como Alexandre Ediva dos Santos, de 44 anos, foi preso preventivamente, nesta segunda-feira, 14, suspeito de estuprar o pai, um idoso, de 86, e a sobrinha, uma adolescente, de 12. Ele foi detido, por volta das 11h, em Cajazeiras, zona rural de Banzaê, no nordeste da Bahia.

Pelo crime contra a sobrinha, o homem ficou preso um ano e meio, no Presídio de Paulo Afonso. Durante os abusos, a adolescente, agora com 16, engravidou.

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Em liberdade, ele retornou para a cidade e voltou a praticar o crime. Desta vez, também, contra o próprio pai, seu Edivá Hora dos Santos. O senhor era cadeirante e vivia com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo a polícia, o idoso relatou à filha o que tinha acontecido. Ele morreu dois dias depois dos abusos. Inicialmente, a informação é de que o senhor morreu após se engasgar com alimento. No entanto, as circunstâncias ainda são investigadas.

Alexandre segue custodiado à disposição da Justiça. Ele vai responder por estupro de vulnerável pelos crimes praticados contra a sobrinha e o pai. As informações são do Banzaê TV.