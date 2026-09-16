Nove mortos durante operação em Cajazeiras são identificados; saiba quem são

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Foram identificados os nove homens mortos durante uma operação da Polícia Militar na região entre Cajazeiras V e Cajazeiras XI, em Salvador.

A ação aconteceu na tarde de terça-feira, 15, e teve como principal alvo William Couto Neves, apontado como responsável pelo transporte de armas e munições para uma facção criminosa.

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Além de William, morreram durante a operação:

Aldemir Junior Teixeira do Amaral;

André Luis Santos de Jesus;

Eduardo Santos de Alcantara;

Ronald Batista Reis da Silva;

Wesley da Silva Pimentel;

Marcos Vinicius dos Santos Barbosa;

Adalberto de Jesus Neto;

Iuri dos Santos Dias.

Operação terminou com nove mortos

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que integrantes de uma facção criminosa planejavam atacar membros de um grupo rival na região de Cajazeiras. Diante da denúncia, o policiamento foi reforçado e os agentes iniciaram incursões em uma área de mata que liga Cajazeiras V e Cajazeiras XI.

Ainda conforme a versão apresentada pela PM, homens armados foram encontrados no local e teriam disparado contra os policiais antes de fugir pela mata. A corporação afirma que houve confronto durante a tentativa de prisão.

Nove homens ficaram feridos e foram levados para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras II, mas não resistiram. Nenhum policial foi baleado. Um homem foi preso durante a operação.

Fuzis, pistolas e outras armas foram apreendidos

Ao todo, 11 armas de fogo foram apreendidas durante a ação. Entre elas estavam quatro fuzis, uma carabina calibre 9 mm, uma espingarda calibre 12 automática e cinco pistolas.

Os policiais também apreenderam munições, porções de drogas, celulares e uma placa de colete balístico. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), há suspeita de que o equipamento tenha sido desviado do Exército Brasileiro.

O homem preso e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã.

O policiamento permanece reforçado na região de Cajazeiras.